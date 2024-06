9 VfB-Profi Maximilian Mittelstädt macht ein Selfie mit einem Fan. Foto: dpa/Tom Weller

Das DFB-Team ist am Dienstagabend in Stuttgart angekommen. Die anwesenden Fans bereiteten der Truppe um Trainer Julian Nagelsmann einen warmen Empfang.









Die DFB-Elf um Trainer Julian Nagelsmann ist in Stuttgart angekommen. Kurz vor 19 Uhr hielt der Mannschaftsbus vor dem Hotel Steigenberger Graf Zeppelin in der Stuttgarter Innenstadt. Am morgigen Mittwoch steht für die Deutschen in Stuttgart das zweite Gruppenspiel der Europameisterschaft an. Um 18 Uhr treffen Musiala und Co. in der Heimstätte des VfB Stuttgart auf Ungarn, die im Gegensatz zur deutschen Mannschaft (5:1 gegen Schottland) ihr erstes Gruppenspiel verlor (1:3 gegen die Schweiz).