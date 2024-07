EM 2024 in Deutschland

1 Der türkische Botschafter in Deutschland (Links) neben dem Berliner Oberbürgermeister Kai Wegner. (Archivbild) Foto: IMAGO/Frank Gaeth/IMAGO/Frank Gaeth

Das Auswärtige Amt bestellt in der Torjubel-Affäre um den türkischen Fußball-Nationalspieler Merih Demiral den türkischen Botschafter in Deutschland ein. Was bislang bekannt ist.









In der Torjubel-Affäre um den türkischen Fußball-Nationalspieler Merih Demiral hat das Auswärtige Amt den türkischen Botschafter in Deutschland einbestellt. Die Einbestellung habe am Donnerstagvormittag stattgefunden, teilte eine Ministeriumssprecherin der Nachrichtenagentur AFP mit.