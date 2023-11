EM 2024 in Deutschland: Diese Teams sind bereits für die Endrunde qualifiziert

21 Das Objekt der Begierde: 24 Mannschaften spielen im kommenden Sommer um den EM-Pokal. In der Bildergalerie sehen Sie, wer schon fix qualifiziert ist. Foto: Thomas Boecker/DFB

24 Mannschaften werden an der Europameisterschaft im kommenden Jahr teilnehmen. Wir geben einen Überblick über die Nationen, die schon jetzt sicher dabei sind.









Die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht in die heiße Phase. Zwischen Sonntag (19. November) und Dienstag (21. November) wird der letzte Spieltag ausgetragen. Die Gruppenersten und -zweiten dürfen an der Endrunde teilnehmen. In den Play-offs im März 2024 besteht dann noch die Chance, sich die drei verbliebenen Plätze zu sichern.