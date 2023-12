EM 2024 in Deutschland: Das sind die Quartiere der Nationalmannschaften

1 Die Nationalmannschaft aus der Schweiz logiert während der EM im Waldhotel Degerloch. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nach der Auslosung der Fußball-Europameisterschaft machen sich die qualifizierten Teams auf die Suche nach Quartieren in Deutschland. Wo die Teams unterkommen.









Wer gastiert wo während der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland? Diese Frage ist für viele Fans, Autogrammjäger und Trainingskiebitze nicht ganz unwichtig. Aus Stuttgarter Sicht herrscht bereits Klarheit. Die Schweiz wird während des Turniers im kommenden Sommer (14. Juni bis 14. Juli) im Waldhotel in Degerloch gastieren und ihre Übungseinheiten im Gazi-Stadion auf der Waldau abhalten. Baden-Württemberg hat mit Freudenstadt auch noch einen zweiten Standort. Dänemark wird in den Schwarzwald kommen.