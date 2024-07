Die Deutsche Nationalmannschaft hat es ins Viertelfinale geschafft. Das können Fußballfans nun gemeinsam auf der Plaza verfolgen. Denn nachdem das Public Viewing auf der Plaza in Verbindung mit dem Gartenkracher Abend ein voller Erfolg war, gingen bei der Stadtverwaltung viele Anfragen für ein weiteres Public Viewing auf der Plaza ein.

Für die Spiele der Gruppenphase war das aus Kostengründen nicht machbar, in Verbindung mit „Kultur auf der Plaza“ kann das gemeinsame Mitfiebern aber wieder stattfinden.

Lesen Sie auch

Am Freitag, 5. Juli, startet um 16 Uhr das Public Viewing der Viertelfinalspiele Deutschland gegen Spanien. Auf einer großen LED-Leinwand auf der überdachten Bühne wird ab 18 Uhr das Deutschlandspiel und ab 21 Uhr die Partie Portugal gegen Frankreich übertragen. Die Veranstaltung endet um 23 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgen die Binsenhexen Balingen und der Narrenverein Frommern.

Public Viewing auch zum Halbfinale

Sollte die deutsche Nationalmannschaft ihr Viertelfinalspiel am 5. Juli gewinnen, wird auch am Dienstag, 9. Juli ein Public Viewing auf der Plaza stattfinden. Die Veranstaltung beginnt in diesem Fall um 19 Uhr, das Halbfinalspiel wird ab 21 Uhr übertragen. Das Ende ist wieder für 23 Uhr geplant. Auch hier übernehmen die Binsenhexen Balingen und der Narrenverein Frommern die Bewirtung.

Public Viewing auf dem Messegelände

Im Falle, dass die deutsche Nationalmannschaft es bis ins Finale schafft, wird ein Public Viewing am Sonntag, 14. Juli, nach dem RV Bang Festival auf dem Messegelände stattfinden.