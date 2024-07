EM 2024: Ilkay Gündogan und sein Appell ans Stuttgarter Publikum

1 Hat an Stuttgart gute Erinnerungen: DFB-Kapitän Ilkay Gündogan. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

An diesem Freitag geht es für die deutsche Nationalmannschaft um den Einzug ins EM-Halbfinale. Wird das Stuttgarter Publikum zum entscheidenden Faktor gegen Spanien. Der Kapitän hätte das gerne.









Link kopiert



Dass Ilkay Gündogan beste Erinnerungen an Stuttgart hat, ist kein großes Wunder. Schließlich ist es noch nicht lange her, da legte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der MHP-Arena einen Treffer auf. Er erzielte im gleichen Spiel auch selbst ein Tor, und das DFB-Team gewann mit 2:0 gegen Ungarn. Zur Krönung wurde Gündogan im zweiten EM-Gruppenspiel auch noch zum Mann des Spiels erkoren. Am Donnerstagabend kehrte er an den Ort des Geschehens zurück – und meinte: „Es war beim letzten Mal schon eine richtig gute Atmosphäre in Stuttgart, vergleichbar mit Dortmund.“ An diesem Freitag soll sie noch besser werden.