Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat sich Deutschland bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland wiedermal für die K.o.-Phase eines internationalen Turniers qualifiziert.

Dank der Siege gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) und einem Unentschieden gegen die Schweiz (1:1) beendete das DFB-Team die Gruppenphase mit sieben Punkten auf Platz eins der Gruppe A.

Viertelfinale gegen Spanien droht

Im Achtelfinale wartet nun Dänemark auf Deutschland. Die Dänen schlossen die Gruppe C nach drei Unentschieden gegen Slowenien (1:1), England (1:1) und Serbien (0:0) mit drei Punkten auf Platz zwei ab vor den punkt- und torgleichen Slowenen die jedoch eine Gelbe Karte mehr kassierten. Die Achtelfinal-Partie findet am Samstag, 29. Juni (21 Uhr) in Dortmund statt.

Im Falle eines Weiterkommens würde die DFB-Elf im Viertelfinale am Freitag, dem 5. Juli (18 Uhr) in Stuttgart auf Spanien oder einen der besten Gruppendritten treffen.

Bei einem Halbfinaleinzug wäre die deutsche Mannschaft am Dienstag, dem 9. Juli (21 Uhr) in München gefordert. Das Finale steigt am Sonntag, dem 14. Juli (21 Uhr) in Berlin – mit deutscher Beteiligung?

EM 2024: Wann sind die Achtelfinalspiele?

Die Achtelfinale der EM werden vom 29. Juni bis zum 2. Juli ausgetragen:

Samstag, 29. Juni, 18 Uhr: Zweiter A – Zweiter B in Berlin

Samstag, 29. Juni, 21 Uhr: Erster A – Zweiter C in Dortmund

Sonntag, 30. Juni, 18 Uhr: Erster C – Dritter D/E/F in Gelsenkirchen

Sonntag, 30. Juni, 21 Uhr: Erster B – Dritter A/D/E/F in Köln

Montag, 1. Juli, 18 Uhr: Erster F – Dritter A/B/C in Düsseldorf

Montag, 1. Juli, 21 Uhr: Zweiter D – Zweiter E in Frankfurt

Dienstag, 2. Juli, 18 Uhr: Erster E – Dritter A/B/C/D in München

Dienstag, 2. Juli, 21 Uhr: Erster D – Zweiter F in Leipzig

Die letzten Entscheidungen, wer den Sprung in die K.o.-Phase schafft, fallen an diesem Mittwoch. Aus den Gruppen E und F hat sich bislang nur Portugal vorzeitig qualifiziert.