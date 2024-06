1 Geballte Freude: der Nationalspieler Niclas Füllkrug strahlt nach seinem späten Ausgleichstor gegen die Schweiz. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die deutsche Nationalelf tut sich lange schwer gegen die Schweiz, verliert aber nicht den Halt. Am Ende erlebt sie sogar einen Moment, der weit durch das Turnier tragen kann, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.









Sie sind gerutscht und geschlittert auf dem schmierigen Rasen in Frankfurt, doch am Ende sind die deutschen Nationalspieler einmal mehr erhobenen Hauptes vom Platz gegangen. 1:1 gegen die Schweiz. Was zunächst nicht nach viel klingt für jemanden, der die EM-Partie nicht gesehen hat. Doch in dem Ergebnis steckt mehr als das Kopfballtor, das Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit zum erlösenden Ausgleich erzielt hat.