EM 2024: Bellingham erklärt obszönen Jubel nach Last-Minute-Tor gegen Slowakei

1 Jude Bellingham (Rechts) sorgt nach seinem Tor mit dieser Geste für Diskussionen in sozialen Medien. Foto: imago//Charlotte Wilson

Jude Bellingham bewahrt England gegen die Slowakei mit einem Tor in der Nachspielzeit vor dem Ausscheiden – und zeigt danach einen obszönen Jubel. In den Sozialen Medien wird dieser heiß diskutiert. Der Engländer sieht sich zu einer Erklärung gezwungen.









Es läuft die 95. Minute in der Achtelfinalpartie England gegen die Slowakei bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland am Sonntagabend. Die Engländer sind keine 120 Sekunden vom Ausscheiden entfernt, als Marc Guehi einen Einwurf von Kyle Walker verlängert und Jude Bellingham per Fallrückzieher sehenswert zum späten Ausgleich trifft.