Die Schweiz hofft bei der EM 2021 auf das Erreichen des Achtelfinals.

Bei der EM 2021 erreichen auch die vier besten Gruppendritten das Achtelfinale. Wir zeigen, wer derzeit die besten Chancen auf die begehrten Plätze für die K.o.-Runde hat.

Stuttgart - Der Modus der EM 2021 ist nicht unkompliziert. Und weil man aus 24 Teilnehmern nach der Gruppenphase 16 Achtelfinalisten ermitteln muss, qualifizieren sich hierfür nicht nur die Gruppensieger und -zweiten, sondern auch die vier besten Dritten der sechs Vorrundengruppen.

Um diese vier Mannschaften zu ermitteln, wird gruppenübergreifend eine Tabelle mit allen Gruppendritten gebildet. Dabei ist zunächst die höhere Punktzahl aus allen Gruppenspielen maßgeblich. Bei Punktgleichheit zählt in absteigender Reihenfolge die bessere Tordifferenz, die Anzahl der erzielten Tore, die höhere Anzahl der Siege, die Fairplay-Tabelle und schließlich der Platz in der Gesamttabelle der EM-Qualifikation. So sieht es in dieser Tabelle derzeit aus.

Die Tabelle der EM-Gruppendritten (wird laufend aktualisiert):

1. Schweiz (Gruppe A) – 3 Spiele – 4 Punkte – 4:5 Tore

2. Portugal (Gruppe F) – 2 Spiele – 3 Punkte – 5:4 Tore

3. Ukraine (Gruppe C) – 3 Spiele – 3 Punkte – 4:5 Tore

4. Finnland (Gruppe B) – 3 Spiele – 3 Punkte – 1:3 Tore

5. Spanien (Gruppe E) – 2 Spiele – 2 Punkte – 1:1 Tore

6. Kroatien (Gruppe D) – 2 Spiele – 1 Punkt – 1:2 Tore