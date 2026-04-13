Zwischen Oktoberfest und Soho: Warum der Schauspieler jetzt auf mehr Flexibilität setzt und was er an München und New York wirklich liebt.
München - Elyas M'Barek verlässt seine Lieblingsstadt New York. "Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort", sagte der Schauspieler der dpa in München. Mit dabei: seine Ehefrau Jessica, eine New-Yorkerin. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Umzugspläne des 43-Jährigen berichtet, der mit Rollen in "Fack ju Göhte" und "Türkisch für Anfänger" zum Star wurde.