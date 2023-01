Öffentliche Trauerfeier für Lisa Marie Presley in Graceland

4 Fans überqueren den Elvis Presley Boulevard, um das Haupttor des Graceland-Anwesens zu erreichen. Foto: John Amis/FR69715 AP/dpa

Im Alter von nur 54 Jahren ist die einzige Tochter von Elvis Presley vor zehn Tagen nach einem medizinischen Notfall gestorben. Bei einer Trauerfeier in Graceland wird ihrer gedacht.















Memphis - Familienmitglieder und prominente Weggefährten wie Sänger Axl Rose, Sarah "Fergie" Ferguson und Sängerin Alanis Morissette haben der gestorbenen Elvis-Tochter Lisa Marie Presley bei einer öffentlichen Trauerfeier in Graceland gedacht. Zu der Gedenkveranstaltung auf dem Elvis-Anwesen in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee kamen am Sonntag auch viele Freunde und Fans. "Danke euch allen, dass ihr hier seid", sagte Lisa Marie Presleys Mutter Priscilla Presley. "Unsere Herzen sind gebrochen, Lisa, und wir lieben dich alle."

Das Grab von Lisa Marie Presley befindet sich auf dem Gelände von Graceland in der Nähe des Grabs ihres Vaters, der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley. Das Graceland-Anwesen ist heute ein Museum und Pilgerstätte für Fans. Statt Blumen wünschte sich die Presley-Familie Spenden für die Presley-Stiftung, mit dem ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt werden sollen.

Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Elvis Presley, war am 12. Januar im Alter von nur 54 Jahren nach einem medizinischen Notfall gestorben.