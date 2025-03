Wenn an diesem Samstagnachmittag, am Internationalen Frauentag, am Riettor in Villingen für Gleichberechtigung und gegen Gewalt demonstriert wird, dann ist sie nicht nur dabei, sondern auch laut: Elvira Patricia Haas-Meusel.

In 70 Lebensjahren habe sie gelernt, den Mund aufzumachen, und sie appelliert an alle, es ihr gleichzutun. Sie ist davon überzeugt, dass „jeder für sich und die Gemeinschaft etwas bewirken kann“, sofern er sich „auf sein Bauchgefühl“ verlasse.

Ihr Lachen ist ansteckend, ihre Vita beeindruckend. Elvira Patricia Haas-Meusel ist als Elvira Gronmaier im Steppach in Villingen geboren und hat dort auch ihre ersten Lebensjahre verbracht, bevor die Familie in die Erbsenlachen zog.

In den „Baracken“

Sie lebte als Einzelkind in den ehemals berüchtigten „Baracken“, das Heim für die Ärmsten, darunter etliche alleinerziehenden Müttern, aber auch Kleinkriminelle. Der damals üble Ruf stand einem unerschütterlichen Miteinander der Nachbarn entgegen, ein Grund, warum sie heute stolz darauf ist, ein Teil davon gewesen zu sein.

Nach der Südstadtschule und der gerade eingeweihten sozialpädagogischen Schule (heute Albert-Schweitzer) verließ sie Villingen schon als 16-Jährige – „ich war halt anders“ – und ging nach Freiburg, wo sie den Beruf der Masseurin und medizinischen Bademeisterin erlernte und danach in mehreren deutschen Städten Ärzten dabei half, ihre Praxis aufzubauen.

Hängen blieb sie dabei in Mannheim, war eine Nachbarin und Freundin der Popgröße Joy Flemming, war bei jeder Anti-Atomkraft und Gegen-rechts-Demo dabei und übernahm – sie war gerade 20 Jahre alt – eine eigene Praxis.

45 Jahre verheiratet

Das Fernweh führte sie einige Jahre später nach Korsika. Dort lief ihr Klaus Meusel über den Weg, ein hartnäckiger Duisburger, mit dem sie inzwischen 45 Jahre lang verheiratet ist. Die erste gemeinsame Zeit verbrachte das Paar im hessischen Butzbach, wo 1981 die einzige Tochter geboren wurde. Patricia Meusel-Haas engagierte sich dort ehrenamtlich in Seniorenheimen und für schwerstkriminelle Gefängnisinsassen.

Nach Österreich

Als es ihren Mann beruflich nach Österreich zog, setzte sie ihr Engagement für die Schwächeren und Benachteiligten der Gesellschaft dort fort, sorgte in Schulen für die Pausenverpflegung, begleitete Schüler zu Messen und Veranstaltungen, war Elternvertreterin. Dort erlebte sie auch, wie es ist, in einem fremden Land unwillkommen zu sein. Obwohl hellhäutig und Deutsch sprechend, ließ man sie an vielen Stellen spüren, dass sie nicht dazugehörte, legte ihr sogar bewusst Steine in den Weg. „Ich weiß also, wie es den Migranten hier bei uns gerade geht“, sagt sie.

Seit 2017 in Villingen

Nach 28 Jahren und inzwischen Rentner zogen die Meusels nach Villingen. Seit 2017 trifft man beide hier an vielen ehrenamtlichen Schaltstellen. Gemeinsam waren sie am Aufbau des Jobclubs VS beteiligt, in dessen Vorstand Klaus Meusel tätig ist. Patricia Haas-Meusel, die in der Steiermark als einzige Frau im „Erzbergbahn-Verein“ gelernt hatte, wie man Lokomotiven repariert und seit jeher jedes eigene Haushaltsgerät unter Schraubenzieher und Zange nimmt, brachte zusammen mit Rolf Schäfer und Jürgen Kammerer das Reparatur-Café in der Pauluskirche in Villingen ins Laufen.

Vielfältiges Engagement

Von ihr stammt die Idee, die aus Italien stammende „rote Bank“ als sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen, Kindern und Männern auch in VS an wechselnden Stellen aufzustellen. Und sie brachte aus Österreich die Initiative „Omas gegen rechts“ hierher und gründete mit Lisa Boulton, Gunhild Löwer-Rebscher und Rose Zehnt-Hummel eine VS-Gruppe. Obwohl man, um hier mitwirken zu können, keine Oma sein muss: Seit vier Jahren ist auch Patricia Haas-Meusel Großmutter einer süßen Vierjährigen.

Erstes Tattoo

Wenn sie nicht gerade Geflüchtete auf Behördengängen bis nach Freiburg, oder beschnittene afrikanische Frauen zur Behandlung an der dortigen Uni-Klinik begleitet, dann greift die Aktivistin gerne zur Veh-Harfe. Das Tattoo, was sie sich erst kürzlich und ganz spontan auf die Hand stechen ließ, ein Smiley, das bei entsprechender Haltung auch traurig schauen kann, erinnere sie täglich daran „dass das Leben eines der schönsten ist“, sagt sie und lacht.

Denn sie hat einen Grundsatz: Der Einsatz für andere Menschen dürfe nicht zur Selbstaufgabe führen. Man dürfe sich bei aller Hilfsbereitschaft nicht ausnutzen, sondern müsse einen gesunden Egoismus walten lassen.