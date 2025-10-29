Die Berliner Malerin Elvira Bach ist Kult – das zeigt sich auch beim „Über Kunst“-Abend unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Fast 300 Leserinnen und Leser waren dabei.
„War schön!“, sagt Elvira Bach, und lacht in sich hinein. Sie spricht von ihrem Leben, ihrer Kindheit, sie schaut zurück auf sinnlich-bewegte Zeiten. 1982 wurde sie eingeladen zur documenta 7, erlebte ihren Durchbruch als Malerin. Sie war die einzige Frau unter den Neuen Wilden, den Künstlern, die in den 1980er Jahren mit Farbe, Expressivität und großen Leinwänden die Malerei erneuerten, sie behauptet sich bis heute. Am Dienstagabend sitzt sie auf dem Podium im Saal der Staatsgalerie Stuttgart, bei „Über Kunst“, der Reihe unserer Zeitung, im Dialog mit Nikolai B. Forstbauer, Autor unserer Zeitung. Eine Ikone ist zu Gast, der Saal gefüllt. Elvira Bach ist 74 Jahre alt seit Januar, sie wirkt extravagant, mit ihrem schwarz-roten Poncho, ihrem kunstvollen Kopfputz.