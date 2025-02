Elterntreff in Balingen: Im Netz wird das Familienidyll inszeniert

1 Der Elterntreff in Balingen hilft auch beim Ankommen. Foto: Thiercy

So harmonisch wie auf Instagram & Co ist das Leben mit kleinen Kindern nicht. Das betonte Carina Lang, die im Generationenhaus den Elterntreff leitet. Gemeinsam mit Chefin Anne Bohn stellte sie in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses ihre Arbeit vor.









Es gibt mehr als 500 Generationenhäuser in Baden-Württemberg, berichtete Bohn dem Gremium. Eines davon steht in der Balinger Filserstraße. Zu früheren Zeiten waren dort Klassenzimmer untergebracht, dann hatte die Volkshochschule ihr Quartier in dem mit Schindeln verkleideten Haus. Seit 30 Jahren nun ist das Generationenhaus dort beheimatet. Das Motto, so Bohn, lautet: „Gemeinsam statt einsam.“ Das geht zum Beispiel beim offenen Treff, der von 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern gewuppt wird. „Es gibt viel Einsamkeit in der Mitte der Gesellschaft“, weiß die Leiterin.