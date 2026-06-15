Elterntaxis in Blumberg: Eltern sorgen sich über die Verkehrssituation am Schulcampus

Mehrere Familien in Blumberg haben sich mit einem Schreiben an die Stadtverwaltung gewandt und auf Probleme bei den Bring- und Abholzeiten aufmerksam gemacht.

Die Verkehrssituation rund um den Blumberger Schulcampus sorgt für Diskussionen. Eltern beklagen fehlende Haltemöglichkeiten, überfüllte Parkplätze und gefährliche Situationen im Umfeld der Schule. Die Stadt verweist dagegen auf Planungen und die bevorstehende Sanierung der Achdorfer Straße. Die Forderung nach sogenannten „Kiss & Go“-Zonen wird vorerst nicht umgesetzt.

Auslöser der Debatte ist ein Schreiben von Jessica Fritz, die sich stellvertretend für mehrere Familien an die Stadt wandte. Grundsätzlich begrüßten die Eltern den Neubau des Schulcampus. Um so größer sei jedoch das Unverständnis darüber, dass aus ihrer Sicht die Verkehrs- und Parkplatzsituation nicht ausreichend und nicht an die Bedürfnisse von Familien und Schülern angepasst worden sei. Fehlende Haltemöglichkeiten, Parkverbote, Parken in der zweiten Reihe und die anhaltende Diskussion um Elterntaxis führten täglich zu Problemen.

Schüler Moritz Fritz vor dem Schulcampus. Foto: Jessica Fritz

Immer wieder komme es zu ungeordnetem Parken, blockierten Einfahrten und einer erhöhten Lärmbelastung. Zudem seien Buskinder von den unübersichtlichen Verkehrsverhältnissen betroffen. Besorgt zeigen sich die Familien außerdem mit Blick auf mögliche Rettungseinsätze. Enge Straßen und haltende Fahrzeuge könnten im Ernstfall wertvolle Zeit kosten. Statt pauschaler Einschränkungen brauche es praktikable Lösungen.

Praktikable Lösungen

Als Möglichkeiten nennen die Eltern im Schreiben Kurzzeit-Haltebuchten, zeitlich begrenzte Parkregelungen, eine Trennung von Lehrer-, Anwohner- und Elternparkplätzen sowie ein eigenes Verkehrskonzept für Buskinder. Fritz schildert einen konkreten Vorfall. Ihr neunjähriger Sohn Moritz besucht die dritte Klasse der Grundschule und läuft grundsätzlich selbst zur Schule.

An zwei Tagen in der Woche müsse er jedoch wegen zusätzlicher Schulsachen mit dem Auto gebracht werden. Anlass ihres Schreibens sei auch ein Beinahe-Unfall gewesen. Sie sei nach eigenen Angaben beim Bringen ihres Sohnes fast von einem anderen Fahrzeug erfasst worden.

Rund 16 Millionen Euro hat der Neubau des Schulcampus gekostet. Foto: Rainer Bombardi

Die Stadt verweist in einer Stellungnahme auf die geplante Sanierung der Achdorfer Straße. Zwischen Eichbergstraße und Goethestraße soll ab August 2026 ein verkehrsberuhigter Bereich mit Tempo 20 entstehen.

Die Fertigstellung ist für Juni 2027 vorgesehen. Rund 1,5 Millionen Euro investiert die Stadt in die Maßnahme. Vorgesehen sind barrierefreie Bushaltestellen, drei neue Querungshilfen sowie beidseitige Gehwege mit einer Breite von mindestens 2,30 Metern.

Ferner soll hinter dem Schulcampus zusätzlicher Parkraum entstehen. Wegen der komplexen Situation mit Schulen, Kindergärten, Sporthalle, Pflegeeinrichtung und Wohnbebauung wird die Baumaßnahme in zehn Abschnitte gegliedert. Für den öffentlichen Nahverkehr ist während der Bauzeit eine Ersatzhaltestelle an der Kantstraße vorgesehen.

„Kiss&Go“-Bereiche

Eine zentrale Forderung der Eltern wird jedoch nicht umgesetzt. Laut Fritz hatten sich Familien für sogenannte „Kiss & Go“-Bereiche ausgesprochen, in denen Kinder kurzzeitig sicher gebracht oder abgeholt werden können. Nach Angaben von Stadtbaumeister Uwe Veit war diese Möglichkeit im Rahmen der Beratungen über die Sanierung der Achdorfer Straße und deren Detailplanung im Gemeinderat diskutiert worden. Der Gemeinderat habe sich jedoch gegen die Einrichtung entsprechender Haltezonen entschieden, erläuterte Veit am Rande einer Informationsveranstaltung.

Auf Nachfrage erklärte die Stadt, sämtliche relevanten Fachstellen und Gremien seien in die Planungen eingebunden worden. Dazu gehörten unter anderem der Gemeinderat, die Straßenverkehrsbehörde, das Ordnungsamt und die Polizei. Die Verkehrssituation zu den Bring- und Abholzeiten sei mehrfach beobachtet sowie durch Verkehrszählungen untersucht worden.

„Keine Vorfälle bekannt“

Größere sicherheitsrelevante Vorfälle seien bislang nicht bekannt. Die geplanten Maßnahmen dienten vielmehr einem vorsorgenden Ansatz, um Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit weiter zu verbessern.

Damit bleiben die unterschiedlichen Sichtweisen bestehen. Während Eltern auf ihre alltäglichen Herausforderungen verweisen und zusätzliche Haltemöglichkeiten fordern, setzt die Stadt auf die geplante Umgestaltung der Achdorfer Straße und verweist auf umfangreiche Untersuchungen. Ob die Maßnahmen ausreichen, um die Sorgen vieler Familien zu entschärfen, dürfte sich spätestens nach Ende der Bauarbeiten zeigen.

Schulcampus

Nach über drei Jahren Bauzeit

wurde der neue Blumberger Schulcampus im Sommer 2024 mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts eingeweiht. Ziel war es, die auf dem Campus vereinten vier Schulen damit infrastrukturell zukunftsfähig aufzustellen. Begonnen hatte die Planung erstmals bereits im Jahr 2018. Die Eröffnung bezeichnete Bürgermeister Markus Keller damals als „Meilenstein“ in der Bildungsgeschichte der Stadt.