Elterntaxis in Blumberg: Eltern sorgen sich über die Verkehrssituation am Schulcampus

Mehrere Familien in Blumberg haben sich mit einem Schreiben an die Stadtverwaltung gewandt und auf Probleme bei den Bring- und Abholzeiten aufmerksam gemacht.
Die Verkehrssituation rund um den Blumberger Schulcampus sorgt für Diskussionen. Eltern beklagen fehlende Haltemöglichkeiten, überfüllte Parkplätze und gefährliche Situationen im Umfeld der Schule. Die Stadt verweist dagegen auf Planungen und die bevorstehende Sanierung der Achdorfer Straße. Die Forderung nach sogenannten „Kiss & Go“-Zonen wird vorerst nicht umgesetzt.