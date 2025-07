Elterninitiative in Bräunlingen: Besserer Sonnenschutz für Grundschüler

Elterninitiative in Bräunlingen

1 Derzeit wird die Nahwärmeleitung verlegt. Was auf dem Grundschulhof allerdings fehlt, sind ausreichend Schattenplätze. Gerade an heißen Tagen erhitzt sich die versiegelte Fläche sehr. Foto: Dagobert Maier „Gemeinsam Schatten spenden“ heißt eine Initiative von Bräunlinger Eltern, die für die Kinder besseren Sonnenschutz auf dem Schulhof verwirklichen will. Das ist geplant.







Die Sommer werden immer heißer, und die vorhandenen Schattenplätze unter einem Baum, an Gebäuden oder unter Dächern werden immer beliebter. Experten geben dem Klimawandel die Schuld an Hitzesteigerungen. An der Bräunlinger Grundschule war das Anlass zur Gründung einer Elterninitiative. Sie nennt sich „Gemeinsam Schatten spenden“.