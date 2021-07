"Felsen" in Hornberg Traditionsgaststätte hat neue Pächterin

"Es ist ein großes Glück, dass Kasia den ›Felsen‹ übernimmt", so Anke Ketterer zur neuen Pächterin der Traditionsgaststätte in der Hornberger Hauptstraße. Katarzyna Listar, genannt Kasia, arbeitet schon seit 20 Jahren in der Gaststätte.