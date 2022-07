1 Der CDU-Stadtverband hat die steigenden Kosten und Elternbeiträge für die Kinderbetreuung im Blick. Foto: Baumgartner

Der CDU-Stadtverband Rottweil reicht einen Antrag für den Kreisparteitag ein: Das Land soll den Kommunen mehr Geld für die Kinderbetreuung geben.















Rottweil - "Damit die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung deutlich reduziert werden können, ist insbesondere auch das Land gefordert." So sieht das die Rottweiler CDU-Stadtverbandsvorsitzende Miriam Kammerer und begründet einen Antrag entsprechend, der für den am Mittwoch, 13. Juli, stattfindenden Kreisparteitag eingereicht wurde.

Das Anliegen war bereits bei der Mitgliederversammlung im April von Monika Hugger, mittlerweile Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, thematisiert, dann von ihr und Carmen Jäger in Form gegossen und schließlich vom Gesamtvorstand beschlossen worden. Mit dem Antrag soll bewirkt werden, dass das Land die Zuschüsse an die Kommunen für die Kinderbetreuung erhöht, so dass mindestens das letzte Kindergartenjahr vor dem Schuleintritt kostenfrei angeboten werden kann. In ihrem Antrag verweist die Rottweiler CDU unter anderem auch auf Bundesländer, die schon eine weitergehende Gebührenfreiheit eingeführt haben.

Allerdings sieht die Rottweiler CDU hier auch die kommunalen Landesverbände in der Pflicht. Deshalb hatte Monika Hugger bei der Beratung der Kindergarten-Bedarfsplanung im Gemeinderat im Mai das Anliegen Oberbürgermeister Ralf Broß für dessen künftige Funktion als geschäftsführendes Vorstandsmitglied des baden-württembergischen Städtetags mit auf den Weg gegeben.

Am Mittwochabend ist das Thema in der Sitzung des Gemeinderats kurzfristig von der Tagesordnung genommen worden.