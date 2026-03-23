Elternbeirat des Kindergartens: Spenden für neue Spielgeräte in der Humboldstraße

Die Kinder des Bisinger Kindergartens Humboldtstraße dürfen sich freuen: Mithilfe einer Spende in Höhe von rund 1000 Euro konnten Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

Die Kinder des Bisinger Kindergartens Humboldtstraße dürfen sich freuen: Mithilfe einer großzügigen Spende in Höhe von rund 1000 Euro konnten Einrichtungsgegenstände angeschafft werden. ​Die großzügige Summe kam zustande aus dem Erlös des Weihnachtsmarkts in Bisingen, wo der Elternbeirat schon im zweiten Jahr einen Verkaufsstand betrieb, an dem es allerhand an Bastelarbeiten und kulinarischen Leckereien zum Kaufen gab.

Die Eltern hatten sich im Vorfeld sehr ins Zeug gelegt und mit ihren Kindern gebastelt, gebacken und süße Marmeladen hergestellt. Die Kundschaft ließ nicht lange auf sich warten: „Der Verkauf lief einfach super“, so die Elternbeiratsvorsitzende Daniela Fröhlich im Rückblick. Außerdem sei man mit vielen Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch gekommen; die Kommunikation vor Ort klappte. Mit nahezu 900 Euro füllte sich bis am Abend die Kasse.

Spielhaus für U3-Bereich

​Weitere rund 100 Euro kamen hinzu vom jüngsten Oma-Opa-Nachmittagsfest, das mit vielen Gästen gefeiert wurde. Dadurch war es nun möglich, so Leiterin Brigitte Schneider, für den U3-Bereich ein Spielhaus für den Garten anzuschaffen. Außerdem für den Ü3-Bereich eine sechseckige Holztischgarnitur mit Bänken und dazugehörigen Polstern, die sowohl für den Innen- als auch Außenbereich nutzbar sind. Ebenfalls neu angeschafft wurde eine Overhead-Kamera mit Stativ, mit der es möglich ist, sowohl Fotos als auch ganze Bilderbücher an die Wand zu projizieren.

​Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger begrüßte die mit viel Engagement umgesetzten Aktionen und bedankte sich im Namen der gesamten Gemeinde und des Gemeinderats beim Elternbeirat.