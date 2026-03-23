Elternbeirat des Kindergartens Bisingen: Spenden für neue Spielgeräte in der Humboldstraße

Die Kinder des Bisinger Kindergartens Humboldtstraße dürfen sich freuen: Mithilfe einer Spende in Höhe von rund 1000 Euro konnten Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.
Die Kinder des Bisinger Kindergartens Humboldtstraße dürfen sich freuen: Mithilfe einer großzügigen Spende in Höhe von rund 1000 Euro konnten Einrichtungsgegenstände angeschafft werden. Die großzügige Summe kam zustande aus dem Erlös des Weihnachtsmarkts in Bisingen, wo der Elternbeirat schon im zweiten Jahr einen Verkaufsstand betrieb, an dem es allerhand an Bastelarbeiten und kulinarischen Leckereien zum Kaufen gab.