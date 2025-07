Elternakademie in Lörrach: Unterstützung für Eltern und Schüler

Elternakademie in Lörrach

1 Die Veranstaltungen fanden überwiegend in der Aula des TonArt statt. Foto: Kristoff Meller Mit vielen positiven Rückmeldungen endete die Elternakademie auf dem Lörracher Campus Rosenfels für das Schuljahr 2024/2025.







Link kopiert



Das gemeinsame Bildungsangebot der CVJM Schulsozialarbeit in Kooperation mit den drei Campusschulen – Theodor-Heuss-Realschule, Hans-Thoma-Gymnasium und Hebel-Gymnasium – blickt auf eine gelungene Veranstaltungsreihe zurück, „die sich durch Aktualität, Offenheit und pädagogische Tiefe auszeichnete“, so eine Mitteilung an die Medien. Daniel Hipp hatte die Federführung im Organisationsteam.