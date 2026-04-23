Eltern vernetzen sich in Altensteig: Gremium vertritt Anliegen der Kita-Familien

In Altensteig hat sich ein Gesamtelternbeirat für den Kleinkindbereich gegründet. Mit Vertretern der Stadt fand nun ein wichtiges Treffen statt.

Bereits im Herbst 2025 war die Idee entstanden, die Interessen der Familien mit Kindern im Alter von null bis sechs Jahren stärker zu bündeln und ihnen eine gemeinsame Stimme zu verleihen. Im Januar trafen sich daraufhin die Elternbeiräte der städtischen Kindertageseinrichtungen und Kinderkrippen in Altensteig, um die Gründung eines Gesamtelternbeirats auf den Weg zu bringen.

Ziel des neuen Gremiums ist es, die Anliegen aller Kita-Familien in Altensteig zu vertreten, den Austausch und die Vernetzung zwischen den einzelnen Einrichtungen zu fördern sowie gemeinsam mit dem Träger beziehungsweise der Verwaltung an der Weiterentwicklung der Betreuungsangebote mitzuwirken. Damit soll die Kita-Landschaft der Stadt aktiv und zukunftsorientiert gestaltet werden.

Elternvertreter können sich beteiligen

„Die frühkindliche Bildung und Betreuung unserer Kinder lebt von Engagement, Austausch und einer starken Stimme der Eltern“, betonen die Initiatoren. Aus diesem Grund wurde der Gesamtelternbeirat ins Leben gerufen – verbunden mit der Einladung an alle Elternvertreterinnen und Elternvertreter der Altensteiger Kindertageseinrichtungen, sich zu beteiligen.

Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung

Ein erster wichtiger Schritt in Richtung Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung erfolgte am Dienstag. Bei einem gemeinsamen Treffen kamen Bürgermeister Oliver Valha, Hauptamtsleiter Thomas Bräuning sowie drei Vorstandsmitglieder des Gesamtelternbeirats zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Möglichkeiten, wie die Verbindung zwischen der Arbeit der Verwaltung und der Elternschaft weiter gestärkt werden kann und wie weitere Kommunikationsplattformen entstehen können.

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Alle Beteiligten freuen sich über die neuen Austauschmöglichkeiten und die gemeinsame Zusammenarbeit. Der neu gegründete Gesamtelternbeirat versteht sich dabei als Bindeglied zwischen Elternschaft und Stadt – mit dem gemeinsamen Ziel, die Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder in Altensteig nachhaltig zu stärken.