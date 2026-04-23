Eltern vernetzen sich in Altensteig: Gremium vertritt Anliegen der Kita-Familien

In Altensteig hat sich ein Gesamtelternbeirat für den Kleinkindbereich gegründet. Mit Vertretern der Stadt fand nun ein wichtiges Treffen statt.
Bereits im Herbst 2025 war die Idee entstanden, die Interessen der Familien mit Kindern im Alter von null bis sechs Jahren stärker zu bündeln und ihnen eine gemeinsame Stimme zu verleihen. Im Januar trafen sich daraufhin die Elternbeiräte der städtischen Kindertageseinrichtungen und Kinderkrippen in Altensteig, um die Gründung eines Gesamtelternbeirats auf den Weg zu bringen.