Eltern, Vereine, Hundebesitzer: Diese Sparmaßnahmen in VS treffen fast jeden

Von der Kita bis zur Grundsteuer: Die Stadt VS hat ein großes Sparpaket vorgelegt. Familien, Vereine und Steuerzahler müssten sich auf höhere Kosten und spürbare Einschnitte einstellen.

Die Doppelstadt muss den Gürtel deutlich enger schnallen – das ist zwar keine Neuigkeit, nun hat die Stadtverwaltung aber die konkreten Maßnahmen aufgeführt, die bis zum Jahr 2030 zu Einsparungen von mehr als 74 Millionen Euro führen sollen. Dabei handelt es sich bislang um einen gemeinsam mit den Stadträten ausgearbeiteten Vorschlag, der in den kommenden Sitzungen verabschiedet werden soll.

Familien zahlen mehr Besonders stark betroffen wären der Bildungsbereich und Familien. Hier rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen von 10,5 Millionen Euro für die Kita-Gebühren und zusätzlichen Einsparungen von mindestens 8 Millionen Euro für weitere Maßnahmen.

Kita-Gebühren sollen auf den Landesschnitt steigen

die bisherigen einkommensabhängigen Beiträge würden entfallen

Eltern müssten sich auf höhere Kosten bei Ganztags- und Ferienbetreuung einstellen

die Spätbetreuung am Nachmittag soll wegfallen

auch das Abendgymnasium steht vor dem Aus

Steuern und Abgaben

Mehrere Steuer- und Gebührenerhöhungen sind vorgesehen. Alleine für die Erhöhung der Grundsteuer sollen 2 Millionen Euro mehr an die Stadt fließen. Auch Sportvereine müssten für Hallen und Sportplätze deutlich mehr zahlen – was sich indirekt auf Mitgliedsbeiträge auswirken kann.

Grundsteuer B soll steigen

Hundesteuer wird angehoben

Vergnügungssteuer steigt

mögliche Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer

Gartenpächter und Landwirte sollen künftig 20 Prozent mehr Pacht zahlen

Sondernutzungsgebühren – etwa für Außengastronomie – würden ebenfalls um 20 Prozent steigen

die Jahresgebühr der Stadtbibliothek soll von 16 auf 20 Euro erhöht werden

Weniger Grün und Pflege

Im Stadtbild wären Einschnitte sichtbar, auch bei Feldwegen und Gewässerrandstreifen ist nur noch das „notwendige Mindestmaß“ vorgesehen.

Rasenflächen sollen seltener gemäht werden

Biotope und Grünanlagen würden weniger intensiv gepflegt

zehn Spielplätze sollen geschlossen werden

Weihnachtsbäume in den Stadtteilen würden reduziert

Blumenschmuck („Flower and Shower“) am Marktplatz und in der Paradiesgasse entfällt

keine pauschalen Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume

Reduzierung der Winterdienstleistungen

Kultur und Veranstaltungen

Freiwillige Angebote geraten besonders unter Druck, selbst kleinere Posten wie Neubürgertaschen oder Saatgutaktionen für Bürger sollen gestrichen werden.

Wegfall des städtischen Zuschusses für das Festival „Sommersound“

Weihnachtsmärkte nur noch im Wechsel zwischen den Stadtbezirken

Schwenninger Kulturnacht nur noch alle zwei Jahre

Kürzungen bei Theater und Musikförderung

Reduzierung des Angebots der Stadtbibliothek

Einstellung des Kinder- und Jugendzirkus

Sport, Freizeit und Soziales

Reduzierung der Zuschüsse an Vereine und Vereine um 10 Prozent

Reduzierung der Pflege von Sportplätzen

Anpassungen bei der Regeneration von Großspielfeldern

mögliche Schließung besonders unterhaltsintensiver Spielanlagen

die Anschlussunterkunft Heilig-Geist-Spital für Flüchtlinge soll ab 2027 geschlossen werden

Personal und Verwaltung

Die Verwaltung selbst soll ebenfalls sparen, zudem sind Einschnitte beim Gemeinderat geplant. So soll auf auswärtige Klausurtagungen verzichtet werden, auch die Bewirtung wird zusammengestrichen.