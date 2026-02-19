Eltern, Vereine, Hundebesitzer: Diese Sparmaßnahmen in VS treffen fast jeden

Von der Kita bis zur Grundsteuer: Die Stadt VS hat ein großes Sparpaket vorgelegt. Familien, Vereine und Steuerzahler müssten sich auf höhere Kosten und spürbare Einschnitte einstellen.
Die Doppelstadt muss den Gürtel deutlich enger schnallen – das ist zwar keine Neuigkeit, nun hat die Stadtverwaltung aber die konkreten Maßnahmen aufgeführt, die bis zum Jahr 2030 zu Einsparungen von mehr als 74 Millionen Euro führen sollen. Dabei handelt es sich bislang um einen gemeinsam mit den Stadträten ausgearbeiteten Vorschlag, der in den kommenden Sitzungen verabschiedet werden soll.