Eltern und Kinder: Familien in Balingen – das bietet die Stadt bislang

Familienfreundliche Angebote möchte die Stadt Balingen schaffen, sieht sich aber bereits gut aufgestellt.

Familienfreundlich will Balingen sein. Zahlreiche Angebote gibt es bereits, weitere sollen folgen.









Eine Mütter-Initiative hat sich in Balingen gegründet. Das „Netzwerk kinderfreundliches Balingen“ wünscht sich unter anderem eine Art „nette Toilette“ und Hochstühle in Restaurants. Die kostenfreie Toilettennutzung gebe es über das bestehende Format „Kinder willkommen“ des Kinderschutzbundes in einigen Geschäften bereits, wie Stadt-Sprecher Dennis Schmidt betont. Er erklärt, wie Balingen in Sachen Familien aufgestellt ist und wie die Stadt mit Wünschen dieser Art umgeht.