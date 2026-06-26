Eltern sollen mehr bezahlen: Kinderbetreuung kostet Schonach über 2,2 Millionen Euro

Rund 1000 Euro pro Kind und Monat investiert die Gemeinde. Jetzt steht eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge auf der Tagesordnung. Das sind die Hintergründe.
Es betrifft wieder den Geldbeutel von Familien: Der Gemeinderat berät in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 30. Juni, über die Anpassung der Kindergartenbeiträge. Für das Kindergartenjahr 2026/2027 liegen die gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände Baden-Württembergs zu den Elternbeiträgen vor. Die Verbände empfehlen, dass die Elternbeiträge rund 20 Prozent der Kosten für die Kinderbetreuung decken sollen.