Eltern sind verzweifelt: Villinger Kita „verkommt zur Kinderverwahrung“

1 In der Villinger Kindertagesstätte Johannes herrscht derzeit Notbetrieb – zum Leidwesen vieler Eltern und Kinder. Foto: Marc Eich

Eltern der Villinger Kindertagesstätte Johannes fühlen sich im Stich gelassen. Bereits seit mehreren Wochen findet dort nur noch ein Notbetrieb statt, eine Besserung sei nicht in Sicht. Der Träger äußert sich nur schmallippig zu der Situation.









Es ist ein dramatischer Brief, den unsere Redaktion erreicht – geschrieben von „einem verzweifelten Elternteil der Kita Johannes in Villingen“. Von einer „unhaltbaren Situation“ ist die Rede, sowohl für Eltern als auch für die Erzieherinnen. Was ist los in der evangelischen Kindertageseinrichtung am Warenberg?