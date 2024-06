1 Klara Christ aus Reichenbach wird heute 100. Foto: Vögele

Die älteste Einwohnerin Reichenbachs erlebt heute einen besonderen Festtag. Ihr Leben war von vielen Schicksalsschlägen geprägt. So verlor sie früh ihren Vater und ihren Mann. Kraft für das Leben holte sich Klara Christ im Gottesdienst.









Ihr erfülltes Leben umfasst ein Saeculum schwerster politischer und gesellschaftlicher Umbrüche. Die Zeit, in die Klara Christ am 15. Juni 1924 in die Familie von Bernhard und Barbara Fehrenbacher hineingeboren wurde, war geprägt von der Not nach dem Ersten Weltkrieg. Ihre Mutter stand als Kriegerwitwe mit zwei Kindern auf sich gestellt vor schier unlösbaren Aufgaben. Aus ihrer zweiten Ehe mit Bernhard Fehrenbacher entsprossen drei Kinder, von denen „s’ Vögilis Klärli“, wie sie von Freunden und Bekannten genannt wurde, als einziges Mädchen wohlbehütet aufwuchs.