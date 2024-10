Wer herausfinden will, wie lange schon der Kinderarztmangel ein Thema ist, muss nur mit Miriam Hempel aus Oberndorf (Kreis Rottweil) sprechen. Fast genau vor einem Jahr gründete sie zusammen mit ihrer Mitstreiterin Ludmilla Fischer eine Whatsapp-Gruppe mit dem Titel „Kinder brauchen Kinderärzte“.

Fischer startete bereits seit dem 17. Februar 2022 eine Petition bei Change.org, die mit der Gründung der Gruppe Fahrt aufnahm und mittlerweile über 5200 Unterstützer hat.

Doch trotz großem Engagement ist seitdem nicht viel passiert. „Die Lage hat sich nun sogar noch deutlich verschärft“, sagt Hempel. Die Entscheidung des Horber Kinderarztes Michael Nagel, seine Kassenzulassung zurückzugeben und seine Praxis nur noch privat zu betreiben, hat zu einer weiteren Verschärfung der Situation gesorgt.

Whatsapp-Gruppe erhält großen Zulauf

Spürbar war das auch für Miriam Hempel, denn die Whatsappgruppe gewann noch einmal deutlich an Zulauf von Eltern aus dem Kreis Freudenstadt und aus den Nachbarlandkreisen, da Nagel viele Kinder aus der Region bisher versorgt hat. Fast 400 Betroffene sind nun in der Whatsappgruppe zusammengeschlossen. Sie schreiben und informieren sich, geben sich Rat und teilen ihre Verzweiflung.

Doch wie kam Miriam Hempel dazu, sich zu engagieren? „Los ging es für mich, als unser Kinderarzt Reinhard Wartha überraschend starb und wir plötzlich ohne Kinderarzt da standen.“ Das war fast genau vor einem Jahr. Viele vergebliche Versuche folgten, einen neuen Kinderarzt zu finden. Und so ging es zahlreichen anderen Eltern auch. „Zum Glück sind wir dann irgendwann in Balingen untergekommen.“

Die Mutter zweier Kinder blieb trotzdem am Thema dran und setzt sich weiterhin für eine bessere Kinderarztversorgung ein.

In mehreren Landkreisen geht es bergab

Und aktuell geht es bergab statt bergauf. Der Kreis Rottweil ist laut Recherchen unserer Redaktion der am schlechtesten versorgte Landkreis. Die Aussichten sind nicht rosig, denn einige der verbliebenen Kinderärzte stehen auch schon vor der Rente. Und auch der Landkreis Calw ist in Not. Im Zollernalbkreis oder im Schwarzwald-Baar-Kreis sieht es nicht besser aus.

Kinderarzt verzweifelt versucht – viele Kinder benötigen eigentlich eine kinderärztliche Versorgung (Symbolfoto) Foto: CasanoWa Stutio - stock.adobe.com

Der laut Kassenärztlicher Vereinigung angeblich bisher überversorgte Landkreis Freudenstadt hatte auch die Unterversorgung in den Nachbarlandkreisen aufgegangen. Mit der Entscheidung von Kinderarzt Nagel droht aber auch der Kreis Freudenstadt, in die Unterversorgung abzugleiten. Das hatte auch schon der FDP-Landtagsabgeordnete Timm Kern analysiert.

Im Interview hatte der Sprecher des Landesverbandes der Kinderärzte, Till Reckert, klar gemacht, dass eine 100-prozentige Versorgung nach KV-Angaben eigentlich bereits eine prekäre Situation sei.

Eltern starten Initiativen

Wie soll es nun weitergehen? Miriam Hempel hat mit dem Zuwachs aus dem Kreis Freudenstadt eine neue Initiative gestartet. Sie hat Mitstreiterinnen aus den verschiedenen Landkreisen gesucht und auch gefunden. Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden.

Auch mit den Haiterbacher Eltern, die eine Petition starteten, stand sie bereits in Kontakt. „Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass wir unsere Kräfte bündeln. Denn das Problem ist ja flächendeckend.“

Das sind die wichtigsten Forderungen

Was sind die wichtigsten Ziele? Hempel fasst zusammen: „Zuerst einmal sollte an der Bürokratieschraube gedreht werden. Ein wichtiges Anliegen ist uns auch, dass überprüft wird, wie die Bedarfe errechnet werden. Außerdem müssen wir das Thema angehen: Wie bekommen wir Kinderärzte aufs Land.“

Eine Lösung könnte zum Beispiel sein, dass es ein Kinderärztliches Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in kommunaler Hand gebe. „So könnten die Ärzte auch 100 Prozent ihrer Arbeitskraft für das Medizinische einsetzen.“

Schockierendes Beispiel unterstreicht Probleme

Eines der schockierendsten Beispiele für Hempel: Als sie die von der KV angegebene Hotline anrief, um nach einem neuen Kinderarzt zu suchen, wurde ihr der verstorbene Kinderarzt Wartha angegeben. „Wenn natürlich mit so einem veralteten Datensatz gearbeitet wird, kann man sich schon denken, wie man zu den Versorgungszahlen kommt.“

Wichtig sei nun, das alle politischen Entscheidungsträger der Landkreise motiviert werden können, sich für dieses Thema einzusetzen. „Einige sind ja schon aktiv geworden.“ Miriam Hempels leidenschaftlicher Appell: „In so einem hoch entwickeltem Land kann es nicht sein, dass die Ärzte völlig am Limit sind. Wir benötigen eine gute und wohnartnahe kinderärztliche Versorgung.“

Unterdessen erhält auch die Petition der Haiterbacher Eltern eine große Unterstützung. Mittlerweile haben schon rund 5500 Personen unterzeichnet. Viele Betroffene melden sich vor Ort. Sie schildern, dass sie keinen neuen Kinderarzt finden oder sind in Sorge, weil ihr Kinderarzt möglicherweise bald in Rente gehen könnte.