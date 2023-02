Netto in Weilstetten 3800 Bürger warten weiter auf eine Einkaufsmöglichkeit

Der Balinger Gemeinderat will sich wegen Anwohnerbeschwerden noch genauer über den geplanten Netto-Markt in der Wilhelm-Kraut-Straße informieren. Da die Volksbank dessen Bau mit dem in Weilstetten geplanten Discounter verknüpft hat, ist auch die Entscheidung darüber vertagt worden.