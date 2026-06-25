Eltern-Protest hilft nicht: Gemeinderat sieht keinen Bedarf für eine neue Schule im Lahrer Osten

Der Lahrer Gemeinderat hat den Bau der Breitmattenschule auf Eis gelegt. Einzig die SPD-Fraktion, allen voran Kuhbachs Ortsvorsteher Norbert Bühler, sah die Notwendigkeit.
„Unsere Zukunft ist nicht verschiebbar. Wir brauchen Platz zum Lernen und Spielen“ – mit diesen Worten auf einem bunten Plakat machten zwei Kuhbacher Grundschulkinder und ihre Mutter am Montag vor der Alten Luisenschule auf sich aufmerksam. Ihre Hoffnung: Die Mehrheit der Räte doch noch dazu zu bringen, den Bau der Breitmattenschule im Lahrer Osten nicht zurückzustellen. Einige Eltern nahmen im Anschluss im Zuschauerbereich Platz, doch vergebens. Bei vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen stoppte das Gremium – vorerst – die weiteren Planungen.