Eltern-Protest hilft nicht: Gemeinderat sieht keinen Bedarf für eine neue Schule im Lahrer Osten

„Unsere Zukunft ist nicht verschiebbar. Wir brauchen Platz zum Lernen und Spielen“ – mit diesen Worten auf einem bunten Plakat machten zwei Kuhbacher Grundschulkinder und ihre Mutter am Montag vor der Alten Luisenschule auf sich aufmerksam. Ihre Hoffnung: Die Mehrheit der Räte doch noch dazu zu bringen, den Bau der Breitmattenschule im Lahrer Osten nicht zurückzustellen. Einige Eltern nahmen im Anschluss im Zuschauerbereich Platz, doch vergebens. Bei vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen stoppte das Gremium – vorerst – die weiteren Planungen.

Die Raumsituation – gerade mit Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung – ist in Kuhbach, Reichenbach und in der Oststadt angespannt. Daher wurde der Bau der sogenannten Breitmattenschule im Jahr 2024 beschlossen. Nun beurteilt die Verwaltung das Projekt jedoch neu: Rückläufige Geburtenentwicklung, schwierige Haushaltslage, schwierige Förderkulisse – „die Summe dieser Kriterien hat zu diesem Vorschlag geführt“, leitete OB Markus Ibert ein – und erhielt breite Zustimmung im Ratsrund.

Situation in Kuhbach soll beobachtet werden

„Wir können es uns nicht leisten, auf Vorrat zu bauen“, meinte Klaus Girstl (Freie Wähler und Ortsvorsteher von Reichenbach). „Wir können neu entscheiden bei neuen Zahlen“, meinte Jasmin Busse (AfD). Rudolf Dörfler (CDU) hatte Mitleid mit allen Mitarbeitern, die schon viel Arbeit in das Projekt gesteckt haben. „Wir kommen aber nicht drumherum“, sagte später auch Jörg Uffelmann (FDP). „Wer der Beschlussvorlage zustimmt, stellt die Bedeutung von Bildung in der Stadt nicht in Frage“, stellte Sven Täubert (Grüne) klar. Er forderte jedoch, „die Situation in Kuhbach nicht zu ignorieren“, etwa modulare Erweiterungsbauten, die schnell umgesetzt werden könnten, zu prüfen.

Unsere Empfehlung für Sie Kritik am Rückzug wächst Lahrer Eltern fordern Alternative zum Bau der Breitmattenschule Die Gesamtelternbeiräte der Lahrer Schulen und der Kitas schlagen nun Alarm, fordern eine andere Lösung. Die derzeitige Situation sei so nicht weiter hinnehmbar.

Kuhbachs Ortsvorsteher Norbert Bühler hatte freilich eine andere Ansicht. „Die Geburtenzahlung sind zwar rückläufig, eine pauschale Betrachtung wird uns aber nicht gerecht“, befand er. Bühler führte geplante Wohnprojekte an in Baugebieten und etwa dem Singler-Areal mit insgesamt rund 300 Wohneinheiten. Dort würden überwiegend junge Familien einziehen, „die sind auf Betreuungsangebote angewiesen“, so Bühler. Er sorge sich zudem davor, dass man nun hätte Fördermittel einstreichen können und zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise höhere Kosten auf die Stadt Lahr zukommen könnten. Zumindest forderte er, dass die Stadtverwaltung Perspektiven aufzeigt, die Missstände in der Geroldsecker Schule und der Kuhbacher Grundschule zu beheben.

Schöneboom will Lösungen finden

Erster Bürgermeister Guido Schöneboom sicherte Bühler am Montagabend zu, dass man eine Ergänzung der Beschlussvorlage – den Auftrag, die Situation im Blick zu behalten und bei Bedarf Abhilfe zu schaffen – sehr ernst nehme. „Wir werden gemeinsam mit Ihnen versuchen, gute Lösungen zu finden“, so Schöneboom. „Auch wir hätten gerne eine neue Schule gebaut. Da ist nicht nur eine Träne geflossen“, verdeutlichte er, wie schwer der Verwaltung die Entscheidung gefallen sei.

Im Pressegespräch am Dienstagmorgen im Nachgang der Sitzung kam ein weiterer Aspekt zur Sprache. Die Zahlen aus der Bedarfsberechnung geben Bühler nämlich zum Teil recht. Tatsächlich sollen die Zahlen bis zum Schuljahr 2029/30 in Kuhbach von 96 auf 117 und in Reichenbach von 111 auf 131 steigen. Doch dieser Engpass könnte durch die Breitmattenschule nicht gelöst werden, da sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fertig wäre. In den Folgejahren rechnet die Verwaltung mit „stark rückläufigen“ Schülerzahlen – auch wenn Zuzüge nicht eingerechnet seien. Man könne aber noch nicht verbindlich mit neuen Wohnbauvorhaben planen.

21 Millionen Euro Kosten

Die Gesamtinvestitionen des Projekts Breitmattenschule inklusive Bau einer Turnhalle und der Sicherstellung der Betreuung in der Oststadt hätten sich laut Verwaltung auf 21 Millionen Euro belaufen. Davon hätte man 8,2 Millionen Euro über Zuschüsse stemmen können, den Lahrer Haushalt hätte das Projekt jedoch mit 12,8 Millionen Euro belastet. Darüber hinaus würden sich die laufenden Folgekosten erhöhen. „In der jetzigen Haushaltslage ist das nicht darstellbar“, so die Verwaltung.