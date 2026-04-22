Eltern können sich informieren: Besichtigungstermine der Bisinger Kindertageseinrichtungen

Die zentrale Anmeldestelle der Gemeindeverwaltung die Platzvergabe für die Kindertageseinrichtungen liegt bei der Gemeinde Bisingen. Jetzt gibt es Besichtigungstermine.

Seit mehreren Jahren regelt die zentrale Anmeldestelle der Gemeindeverwaltung die Platzvergabe für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Bisingen. Da dadurch aber vorab kein direkter Kontakt zu den Kindertageseinrichtungen entsteht, kommt es regelmäßig zu Informationsanfragen beziehungsweise dem Wunsch zu Besichtigungen in den Einrichtungen durch die Eltern.

Hierbei sollen Eltern die Gelegenheit bekommen, die Einrichtungen kennen zu lernen und einen kurzen Einblick in die pädagogische Arbeit zu erhalten. Um den pädagogischen Tagesablauf für die Kinder nicht täglich zu stören, bieten die Kindertageseinrichtungen immer im Frühjahr und im Herbst einen Termin zum Rundgang in den Einrichtungen an. ​

Nur eine Person pro Familie

Es können an diesen Terminen nur jeweils eine Person pro Familie und keine Kinder teilnehmen. ​ Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt und es muss vorab eine telefonische Anmeldung bis spätestens in der Woche vor dem jeweiligen Termin stattfinden. Bei der Anmeldung sollte dabei auch gleich mitgeteilt werden, ob Interesse an einem Platz in der U3- oder Ü3-Betreuung besteht.​

Die Termine in den Kitas finden statt am: ​ Montag, 4. Mai, 15 Uhr Zwergenland Thanheim, Tel. (07476) 7209; 16.15 Uhr Gutenberg Bisingen, (07476) 914116; 17 Uhr Spatzennest Steinhofen, (07476) 7813.​ Dienstag, 5. Mai, 14.15 Uhr Rappelkiste, (07476) 947637; 15 Uhr Humboldt Bisingen, (07476) 914115).​ Mittwoch, 6. Mai, 14.15 Uhr Waldwichtel Zimmern, (0170) 2424184; 16 Uhr Sonnenschein Wessingen, (07471) 4750.​