Eltern können sich informieren: Besichtigungstermine der Bisinger Kindertageseinrichtungen

Die zentrale Anmeldestelle der Gemeindeverwaltung die Platzvergabe für die Kindertageseinrichtungen liegt bei der Gemeinde Bisingen. Jetzt gibt es Besichtigungstermine.
Seit mehreren Jahren regelt die zentrale Anmeldestelle der Gemeindeverwaltung die Platzvergabe für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Bisingen. Da dadurch aber vorab kein direkter Kontakt zu den Kindertageseinrichtungen entsteht, kommt es regelmäßig zu Informationsanfragen beziehungsweise dem Wunsch zu Besichtigungen in den Einrichtungen durch die Eltern.