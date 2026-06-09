Das lässt aufhorchen: Viele meinen laut Befragung, KI könne Kindern besser Moral und Empathie vermitteln als Eltern und Freunde. Übernimmt Künstliche Intelligenz die Werte-Erziehung beim Nachwuchs?
Leverkusen - Viele Eltern glauben einer Umfrage zufolge, dass Künstliche Intelligenz Kindern besser soziale Werte wie Mitgefühl vermitteln kann als es Eltern oder Freunde vermögen. Das geht aus der Studie "KI-Nutzung im privaten Alltag 2026" der Krankenkasse Pronova BKK hervor. Bundesweit waren 3.485 Erwachsene online repräsentativ befragt worden, darunter 2.005 Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.