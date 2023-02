Eltern in Furtwangen außer sich

1 Ein Bus an der Haltestelle. Grundschüler sind vergangene Woche mit dem falschen Bus gefahren – das sorgt für Ärger. (Symbolfoto). Foto: Landratsamt

Tränen im Schulbus, wütende Eltern und eine ratlose Rektorin – so etwa ging es vergangene Woche in Furtwangen zu.















Furtwangen - "Über Stunden wussten wir nicht, wo unsere Kinder sind." Was sich nach einem schlechten Film anhört, haben Isabel Wichmann aus Rohrbach und einige andere Eltern vergangene Woche erlebt. Das Szenario: Sieben Rohrbacher Grundschüler, fünf Erstklässler und zwei Drittklässler, befinden sich auf Irrwegen mit dem Schulbus, landen am Ende in Villingen – und die besorgten Eltern haben keine Ahnung, wo ihre Kinder stecken.