Eltern atmen auf: Wie es jetzt mit der Natur-Kita in Rheinfelden-Warmbach weitergeht

Nach der Schließung der Natur-Kita standen viele Eltern vor einem Betreuungsproblem für ihre Kinder. Doch die Stadt Rheinfelden konnte kurzfristig Ersatzplätze organisieren.
Damit dürfte vielen Eltern ein Stein vom Herzen fallen. Schließlich hatten die meisten von ihnen erst am Mittwoch erfahren, dass „ihr“ Kindergarten bereits ab kommendem Montag – und bis auf weiteres – zwangsweise „dicht“ ist. Genauso überrascht von der angeordneten Schließung war auch die Stadt Rheinfelden, denn die Warmbacher Natur-Kita steht unter der privaten Trägerschaft der SenseAbilityAcademy.