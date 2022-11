1 Die Wassertemperatur im Lehrschwimmbecken in der Burgschule und im Feriendorf Tieringen wurde abgesenkt, um Gas zu sparen. Es ist zu kalt, finden Kinder und Eltern. Foto: Lissy Archiv

Meßstetten - Eltern, Lehrer und Schwimmtrainer haben in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung am Freitagabend das Wort ergriffen. Ihr Tenor: Die Wassertemperatur in den beiden Hallenbädern in Meßstetten ist zu niedrig. Teilweise müssten die Kinder mehrmals pro Schwimmstunde aus dem Wasser geholt werden, um sich unter der heißen Dusche aufzuwärmen.

"Wir dürfen den Kindern den Spaß am Schwimmen nicht nehmen", lautete der einheitliche Appell – schließlich sei Schwimmenlernen elementar und bei Nichtbeherrschen im schlimmsten Fall tödlich. Denn inzwischen würden viele Kinder lieber am Beckenrand sitzen, als ins Wasser zu geben. Daher gebe es von einigen Schwimmtrainern die Empfehlung, den Kindern Neoprenanzüge anzuziehen.

Bürgermeister sieht keine Alternative

"Gibt es keine andere Möglichkeit, Energie zu sparen?", fragte eine Mutter. Denna auch wenn die Bäder geöffnet sind, mag bei so niedrigen Temperaturen dann doch keiner Schwimmen, der Effekt – leere Becken – sei dann der gleiche.

Bürgermeister Frank Schroft zeigte Verständnis für die Argumente. "Wir haben uns die Entscheidung, die Wassertemperatur im Lehrschwimmbecken in der Burgschule um zwei Grad von 28 auf 26 Grad zu senken, nicht leicht gemacht", sagte er. Allerdings sehe er in der derzeitigen ungewissen Lage auf dem Energiemarkt keine Alternative zum Gassparen. "Wir sind da alle nicht erfreut darüber", meinte Schroft dazu. Doch dies sei de Alternative zur Schwimmbadschließung, wie es beispielsweise in Albstadt passiert ist.

Im neuen Jahr erneut prüfen

Auf die Temperaturen von Wasser und Luft im Hallenbad in Tieringen hingegen hatbe die Stadt keinen Einfluss, diese liege in den Händen des Feriendorfs.

Eine Entscheidung fiel an diesem Abend nicht. Schroft schlug vor die Situation weiter im Blick zu behalten und Anfang kommenden Jahres zu prüfen, ob ein Hochfahren der Temperaturen im Lehrschwimmbecken wieder möglich ist.