Elsass: Polizei startet Suchaktion nach vermisster Lina

1 Die Fahnder suchen mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Mädchen. (Archivbild) Foto: dpa/Frederick Florin

Nach dem Fund von ihren DNA-Spuren in einem Auto sucht die Polizei im Elsass mit einem Großaufgebot nach der vermissten Jugendlichen. Hoffnung, Lina lebend zu finden, gibt es damit wohl nicht mehr.









Im Fall der vor zehn Monaten im Elsass vermissten Jugendlichen Lina hat die französische Polizei nach dem Fund von DNA-Spuren in einem gestohlenen Auto eine großangelegte Suchaktion gestartet. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Straßburg mit. Die Fahnder gehen von einem Verbrechen aus. Zahlreiche Polizeikräfte seien seit dem Morgen im Bruche-Tal nahe der Ortschaft Saint-Blaise-la-Roche sowie in den angrenzenden Vogesen im Einsatz, berichtete die Zeitung „Le Parisien“. Die Staatsanwaltschaft Straßburg kündigte an, gegen Abend über den Stand der Ermittlungen und der Suche zu informieren.