ElringKlinger ist in Ergenzingen erfolgreich: Eine Stilllegung des Standorts ist nicht geplant

1 Die ElringKlinger-Tochtergesellschaft in Ergenzingen ist ein Standbein des Automobilzulieferers im Segment Ersatzteile. Foto: Daniel Begemann

Die ElringKlinger AG legt weltweit mehrere Standorte still, um als Zulieferer für die Automobilindustrie bestehen zu können. In einem exklusiven Interview äußert sich der Konzern jetzt über die Tochtergesellschaft in Ergenzingen – und gibt neue Pläne in den USA bekannt.









Die Aktiengesellschaft ElringKlinger mit Hauptsitz in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) und Standorten unter anderem in Ergenzingen, befindet sich derzeit in einer Transformation. Im Gespräch mit unserer Redaktion beantwortet Unternehmenssprecherin Mirjam Binkowski Fragen zum Umbau des Konzerns.