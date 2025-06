Elring Klinger legt Zahlen vor: Umsatz im Bereich E-Mobilität mehr als verdoppelt

1 Ein Elektroauto steht an einer Ladesäule. Der Automobilzulieferer Elring Klinger konnte seinen Umsatz im Bereich E-Mobilität mehr als verdoppeln. (Symbolfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa Elring Klinger legt Quartalszahlen vor: Trotz geringerem Umsatz wächst das E-Mobility-Geschäft. Mit dem Programm „Streamline“ bringt der Konzern seinen Umbau voran.







Der Automobilzulieferer ElringKlinger, der unter anderem einen Standort in Ergenzingen betreibt und seinen Hauptsitz in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) hat, hat die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 vorgelegt. Demnach hat der Konzern im Berichtszeitraum einen Umsatz von 423,1 Mio. Euro (Quartal 1 2024: 465,3 Mio. Euro) erzielt. In diesem Zusammenhang sei laut Unternehmen zu berücksichtigen, dass die beiden veräußerten Konzerngesellschaften in der Schweiz und den USA im ersten Quartal 2024 noch einen Umsatz von 44,7 Mio. Euro beigesteuert hatten, das heiße die entsprechende Vergleichsbasis aus dem Vorjahresquartal betrage 420,6 Mio. Euro. Das Unternehmen teilt weiter mit: „Zudem schmälerten Währungseffekte in Höhe von 7,9 Mio. Euro oder 1,7 Prozent den Umsatz. Organisch, das heißt um Währungs- und M&A-Effekte (Mergers and Acquisitions, deutsch Fusionen und Übernahmen, d. Red.) bereinigt, stiegen die Umsatzerlöse um 10,4 Mio. Euro oder 2,2 Prozent – gleichbedeutend mit einer besseren Performance als der Markt, der sich im ersten Quartal 2025 global um plus 1,3 Prozent und in Europa um minus 6,7 Prozent veränderte.“