ELR-Zuschuss: Geldsegen für die Kita-Erweiterung in Dotternhausen

Geldsegen für Dotternhausen: Für die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Dotternhausen gibt es Geld aus dem Entwicklungsförderprogramm Ländlicher Raum (ELR): Am Freitag flatterte die Nachricht ins Haus, dass die Gemeinde für das Bauvorhaben ELR-Mittel in Höhe von 750 000 Euro erhalten wird. „Die Freude in Dotternhausen ist groß“, sagte Bürgermeisterin Marion Maier angesichts der hohen Förderung.

Doch auf der anderen Seite muss die Gemeinde erstmal viel sanieren. Die erste Kostenschätzung für den Umbau beläuft sich auf gut 5,8 Millionen Euro.

Dautmergen beteiligt sich

Weil Dautmergen selbst keinen Kindergarten hat und die jüngsten Einwohner nach Dotternhausen in den Kindergarten gehen, wird sich auch die Gemeinde Dautmergen an den Kosten beteiligen. Wie viel welche Gemeinde bezahlen wird, ist laut Maier noch nicht endgültig festlegt. In der jüngsten Sitzung des Dautmerger Gemeinderats nannte Bürgermeister Hans Joachim Lippus aber Zahlen: Im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der beiden Gemeinderäte sei das Vorhaben vorgestellt worden. Der Anteil der Gemeinde Dautmergen werde entsprechend dem Verhältnis der Kinderzahlen in Kindergarten und Krippe 20 Prozent betragen. Nach Abzug des ELR-Zuschusses verbliebe dann bei der Gemeinde Dautmergen rund 780 000 Euro. Um ihren Anteil daran stemmen zu können, habe die Gemeinde Dautmergen einen Investitionskostenzuschuss aus Ausgleichstockmitteln in Höhe von 600 000 Euro. Die Mittel sind, entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt, in den Haushaltsjahren 2025, 2026 und 2027 dargestellt.

Übergangslösung gesucht

Mehr als vier Millionen Euro dürften dann an der Gemeinde Dotternhausen hängenbleiben. Weitere Fachförderungen für den Kindergartenumbau stehen laut Maier derzeit nicht in Aussicht.

Die Planung für die Erweiterung ist fortgeschritten. Maier rechnet damit, dass in diesem Herbst mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann. Derzeit werde nach einer Übergangslösung gesucht, wo die Kinder während der Baumaßnahme betreut werden können.

Vier Millionen Euro für die Zollernalb

Aus dem Fördertopf des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) fließen in diesem Jahr rund vier Millionen Euro in den Zollernalbkreis. Bei der Entscheidung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz wurden 30 Vorhaben in zwölf Städten und Gemeinden des Landkreises berücksichtigt. Insgesamt werden mehr als 1000 Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 753 Millionen Euro gefördert.