ELR-Geld könnten in Sulz viele nutzen

1 Markus Giering hofft, dass er im Januar mit seiner Familie einziehen kann. Foto: Günther

Wer Wohnraum schafft oder erhält, wird in Sulz vom Land mit Geld aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) unterstützt. Der Antrag auf Zuschüsse läuft über die Stadt. Die hilft dabei gern. Nicht ohne Grund.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Markus Giering hat zwischendurch schon mal kurz überlegt, ob es die richtige Entscheidung war. Gerade hat er ohnehin so einiges um die Ohren, viel Arbeit in der Firma, dann ist da ja gerade das kleine Töchterchen zur Welt gekommen. Und außerdem gibt es in Gierings Leben eben dieses Projekt mit dem Haus. „Und das“, sagt Markus Giering, „das ist brutal.“