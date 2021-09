2 Rege Beteiligung beim Dorfanger-Rundgang vor der Festhalle in Stetten. Ortsvorsteher Johann Locher und seine Stellvertreterin Sandra Schäfer erklären Ideen des Ortschaftsrates und nehmen die der Bürger auf. Foto: Rapthel-Kieser

Wie der Dorfmittelpunkt von Stetten bei der Festhalle und dem Spielplatz, den Parkplätzen, den öffentlichen Toiletten und dem Kiosk samt Bewirtung künftig mit 440 000 Euro ELR-Mitteln gestaltet werden soll – beim Rundgang mit dem Ortschaftsrat haben die Bürger kräftig mitdiskutiert.

Burladingen-Stetten - "Das Bauen an der Lauchert wird immer schwieriger", fasste Noch-Ortsvorsteher Johann Locher bei der Begehung die Problematik zusammen, die für alle Projekte rund um den Dorfanger wohl gelten wird. Mindestens zehn Meter sollten – nach derzeitigem Wasserschutzrecht – vom Flüsschen Abstand gehalten werden. Und das größte Problem ist, dass es für die Gegend noch keinen rechtsgültigen Bebauungsplan gibt. In der anschließenden Sitzung brachten die Ortschaftsräte aber den Beschluss zumindest auf den Weg.

Zudem muss der Ortschaftsrat sich überlegen, wo, wenn die Toiletten und der Kiosk kommen sollen, die Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom liegen oder gelegt werden sollen. Sandra Schäfer, Ortsvorsteherin in spe, stellte den Bürgern beim Rundgang die Pläne vor. Kiosk und Toiletten plant man rechts von der Holzbrücke und dem Spielplatz auf einem leeren Wiesenstück. Gegenüber des Spielplatzes sollen die Tore für den Bolzplatz qualitätvoller werden, für den Spielplatz sollen auch noch einige neue Geräte angeschafft, andere repariert werden.

Angedacht ist auch, im Winter den Eisplatz wieder zu beleben, den es früher einmal gab. Die Parkplätze neben der Halle sollten besser markiert, eventuell eine Ladestation für E-Autos und auch ein kleiner Parkplatz für Wohnwagen geschaffen werden. So mancher wünscht sich auch eine Küche in der Festhalle. Der Brunnen vor der Festhalle ist längst in die Jahre gekommen, die Pumpen kaputt, auch dort, so Locher, müsste etwas Neues entstehen.

Fragen zum Kiosk, Bauten und Toiletten

Bis der Bebauungsplan durch alle Instanzen und letztlich gültig ist und die Regeln damit feststehen, wird viel Zeit ins Land ziehen. Toiletten sollten für Mütter, Radler und Wandergäste am hoch frequentierten Lauchertweg und dem beliebten Dorfanger aber früher zur Verfügung stehen. Deshalb überlegten Bürger und Ortschaftsräte Umbauten in der Festhalle, die die Toiletten zugänglich machen würden, bis andere zur Verfügung stehen.

Was den Kiosk betrifft, fragten einige Bürger nach den Öffnungszeiten. Sie gaben zu bedenken, dass, wenn Alkohol und Zigaretten verkauft würden, sich eventuell abends ein "Spelunkencharakter" in der Gegend entwickeln könnte, den man in Spielplatznähe aber vermeiden sollte. Andere warnten davor, den Dorfanger "zu verbauen", er sollte zugänglich und offen bleiben. Rund 450 000 Euro stehen in Stetten aus dem ELR-Programm für die Umgestaltung der Dorfmitte zur Verfügung, beantwortete Locher die Frage einer Bürgerin. Was finanzierbar ist und was erlaubt, dass wissen die Räte aber erst, wenn der Bebauungsplan für die Gegend um den Dorfanger festgelegt ist und einige Kostenvoranschläge vorliegen.