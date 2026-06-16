Elon Musk: US-Unternehmer kündigt Klage gegen ZDF wegen Berichterstattung an

Elon Musk hat angekündigt, rechtliche Schritte gegen das ZDF einzuleiten. Hintergrund ist die Berichterstattung des Senders über Äußerungen Musks zu den Protesten in Nordirland.
Der US-Unternehmer Elon Musk hat angekündigt, wegen der Berichterstattung des ZDF über Äußerungen von ihm im Zuge der ausländerfeindlichen Proteste in Nordirland rechtliche Schritte gegen den Sender einzuleiten. „Gegen das ZDF wird wegen seiner ungeheuerlichen Lügen rechtlich vorgegangen“, erklärte Musk am Montagabend in seinem Onlinedienst X. Zuvor hatte der deutsche Publizist Julian Reichelt auf X eine Sendung des ZDF kritisiert, in der behauptet worden sei, Musk hätte „zur Jagd auf Migranten aufgerufen“.