Elon Musk will Geheimtunnel unter Stadt

Ein Unternehmen von Elon Musk will die Hauptstadt des US-Bundestaates Tennessee untertunneln. Obwohl er die gesamten Kosten tragen will, sind viele skeptisch.
Noch gibt es an der Adresse 637 Rosa Parks Boulevards nicht viel zu sehen. Es ist ein gewöhnlicher Parkplatz, eingeklemmt zwischen mehreren Schnellstraßen im Zentrum von Nashville, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Tennessee. Doch hinter einem Metallzaun mit grüner Plane tut sich etwas. Ein Bagger hat ein Loch gegraben, Lastwagen fahren den Aushub weg.