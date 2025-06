Dafür erhielt Elke Bettecken jetzt das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Die Menschen vertrauen ihr, zählen auf sie und wertschätzen ihren Einsatz für das Gemeinwohl, begründete Siegfried Lorek in seiner Laudation die Auszeichnung und lobte Elke Betteckens „Überzeugungskraft und das Gespür für die Mitmenschen“. Der Staatssekretär hatte sich die Ehrung nicht nehmen lassen, hatte ihn das Ehepaar Bettecken hier bei seiner OB-Kandidatur 2010 doch im Wahlkampf unterstützt.

Lesen Sie auch

Kommunalpolitisches Engagement ist im Hause Bettecken seit über 20 Jahren selbstverständlich. Seit 2004 ist Ehemann Friedrich CDU-Stadtrat. Bereits 1989 – da war sie gerade 25 Jahre alt – wurde Elke Bettecken für die CDU in den Kreistag gewählt. Danach setzte sie zwei Legislaturperioden lang aus, bekam vier Kinder und kehrte 2004 als Stimmenkönigin ihrer Partei zurück. Das ist bis heute so. Sie belegte in der Regel die Themen Bildung und Soziales, war Mitglied im Jugendhilfeausschuss und kämpfte im Technischen Ausschuss unter anderem um den Ausbau der Leitstelle.

Aus Rottweil

Elke Bettecken ist eine gebürtige Rottweilerin. Schon als Kind beteiligte sie sich mit Hingabe an der Pflege ihres Großvaters, wusste früh, dass sie beruflich in die Krankenpflege gehen würde. Mit acht Jahren trat sie dem Jugendrotkreuz bei und in der psychiatrischen Klinik „Rottenmünster“ tat sie schon als Schülerin ehrenamtlich Sonntagsdienst.

Riesig war 1982 der Andrang in der Pflegeschule für die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, obwohl man dafür noch ein einjähriges Haushaltspraktikum vorweisen musste. Elke Bettecken bekam unter 300 Mitbewerberinnen einen der beliebten Plätze. Die Lehrjahre seien für sie „spannend, aber auch belastend“ gewesen. 1985, frisch verheiratet, trat sie ihren Dienst als Kinderkrankenschwester in der Villinger Klinik an, den sie in der „Familienphase“ nachts und am Wochenende erledigte.

Die Wahl zur Kreisrätin stellte das Leben der Familie auf den Kopf. Zeitmanagement war gefragt und die Hilfe von anderen. So war es der damalige Niedereschacher Bürgermeister Otto Sieber, der die seinerzeit in Weilersbach wohnende junge Kollegin immer zu den Kreistagssitzungen mitnahm.

Diabetes-Beraterin

In dieser Zeit begann Elke Bettecken zudem mit der Fortbildung zur Diabetes-Beraterin. Die Zahl der jährlich neu an Diabetes vom Typ 1 erkranken Kinder verdoppelte sich in den vergangenen 20 Jahren und die Fallzahlen steigen weiter. Warum, ist wissenschaftlich noch nicht ergründet. „Umwelt, Genese, einen triggernden Virus“, verdächtigt Elke Bettecken.

Auf Kinder spezialisiert

Sie hat sich auf die Betreuung von Kindern spezialisiert und die Beratung deren Eltern. Es geht ums Blutzucker Messen, Insulin Spritzen, richtige Ernährung und das nicht nur zu Hause, sondern auch im Kindergarten und in der Schule. Elke Bettecken sucht die Einrichtungen auf und schult das Personal – ehrenamtlich. „Wenn man weiß wie, kann man mit der Autoimmunerkrankung gut umgehen“, sagt sie. Bei Missachtung der Verhaltensregeln können sich schwere Folgeerkrankungen einstellen. Deshalb wurde am Schwarzwald-Baar-Klinikum eine Diabetes-Ambulanz eingerichtet und 2006 das Projekt „Diabetes-Nannys“ gestartet.

Im DRK

Zu Gunsten „ihrer“ Diabetes-Kinder schränkte die jetzt Geehrte ihren Einsatz beim Deutschen Roten Kreuz etwas ein. Sie war Leiterin der Sozialarbeit, maßgeblich am Ausbau des Kursangebotes in Erster-Hilfe beteiligt und gibt bis heute noch Kurse am Kind.

Von 2014 bis 2022 war sie stellvertretende Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes und sie setzte ihre in Loreks Laudation ebenfalls gepriesene Fähigkeit „anzupacken und konkret umzusetzen“ ein für die Einrichtung einer Babyklappe in Schwenningen. Ihre Kooperation dabei mit der ProKids-Stiftung schlägt sich bis dato auch bei ihrer Diabetesberatung nieder.

Vier Enkelkinder

Elke Bettecken ist jetzt 61 Jahre alt. Ihre vier Kinder schenkten ihr bisher vier Enkelkinder, denen sie sich immer wieder gerne widmet. Mit Yoga, joggen und schwimmen sorgt sie für den körperlichen Ausgleich.

Ihr Wunsch, „etwas Gutes zu tun“, werde auch mit dem Erreichen des Rentenalters nicht erlöschen, glaubt sie, denn „die Dankbarkeit der Betroffenen gibt viel Kraft“ und in der Pflege sei man doch gerade „froh um jeden Rentner, der weiterschafft“.