Die erfolgreiche Biathletin Julia Tannheimer wurde zum wiederholten Male die Auszeichnung Eliteschülerin des Sports. Bei den Junioren Weltmeisterschaften im estnischen Otepää Anfang 2024 zeigte sie eine herausragende Leistung und sicherte sich gleich zwei Goldmedaillen (Einzel und Staffel) sowie zwei Silbermedaillen (Sprint und Mixed-Staffel).

Im Juli absolvierte Julia an der Eliteschule „Skiinternat Furtwangen“ ihr Abitur mit einem Schnitt von 1,1. Matthias Wößner, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Schwarzwald-Baar, freute sich, Julia Tannheimer erneut den Preis überreichen zu dürfen. Als eine der besten Eliteschüler des Sports wurde Julia Tannheimer zusätzlich mit einem einmaligen Stipendium von der Sparkassen-Finanzgruppe geehrt.

Groß war die Zahl der Gratulanten. „Das SKIF als Eliteschule des Sports ist eine einzigartige Talentschmiede im Schwarzwald und hat einen festen Platz in der Nachwuchsarbeit“, betonte Skiinternat- Geschäftsführer Walter Belser. Julia Tannheimer hatte ihren Weg vom DAV Ulm nach Furtwangen gefunden. „Am SKIF wurde schließlich an den Grundlagen gefeilt und nun sind wir sehr stolz darauf, dass du dich so toll entwickelt hast“, lobte der SKIF-Geschäftsführer. Wichtig sei dabei die gute Zusammenarbeit zwischen SKIF, dem Olympiastützpunkt Freiburg, dem Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen und der Stadt. Walter Belser bedankte sich daher bei allen, die Julia Tannheimer bisher auf ihrem Weg begleitet hatten.

Jürgen Willrett gratulierte Julia Tannheimer in seiner Funktion als Leiter des Olympiastützpunkts Freiburg. Das Ziel des OSP sei es, die Sportler hin zur Exzellenz zu begleiten. „Julia ist eine Person, die schon sehr genau weiß, was sie will. Ihr Erfolg kommt daher nicht von ungefähr“, erklärte er. Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner reihte sich ebenfalls in die Reihe der Gratulanten ein. Er betonte vor allem, dass es stets wichtig war, Training und Schule zu vereinbaren. Es werde durch die Kooperation von OHG und SKIF hervorragende Arbeit geleistet.

Die junge Sportlerin zeigte sich überwältigt von den vielen Glückwünschen und freute sich über die erneute Auszeichnung.

Spende für das Internat

Nicht nur bei Julia Tannheimer war die Freude groß. Matthias Wößner überreichte dem Skiinternat Furtwangen eine Förderung der Sparkassen-Finanzgruppe in Höhe von 7700 Euro. „Wir können stolz darauf sein, einen solchen Standort in unserer Region zu haben. Im Skiinternat in Furtwangen begannen in der Vergangenheit schon große Karrieren von Athleten. Mit unserer jährlichen Förderung möchten wir den sportlichen Nachwuchs weiter unterstützen. Das Skiinternat bietet den Sportlern die besten Bedingungen und es freut mich, dass wir als Sparkasse einen Teil dazu beitragen können“. Internatsleiter Niclas Kullmann nahm den Scheck entgegen und dankte der Sparkasse für die langjährige Unterstützung.