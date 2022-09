1 Königin Elizabeth II. beim Verlassen der St. Paul’s Cathedral nach einem Dankgottesdienst zu Ehren ihres 80. Geburtstags (Archivbild vom 15. Juni 2006). Foto: PA Wire/dpa/Fiona Hanson

Queen Elizabeth II. ist tot. Zahlreiche Prominente haben sich in den sozialen Medien von der großen Monarchin verabschiedet.

Sting

Der Popstar hat nach dem Tod der Queen nach eigenen Worten Tränen vergossen. „Ich habe leise um die Königin geweint, ich bin traurig um mein Land und darum, was es verloren hat“, twitterte Sting.

Paul McCartney

Der Ex-Beatle Paul McCartney veröffentlichte auf Twitter ein Foto der jungen Queen mit den Worten: „Gott segne Königin Elizabeth II. Möge sie in Frieden ruhen. Lang lebe der König.“

J. K. Rowling

Im Ausland werde die große Trauer um die Königin vielleicht als seltsam empfunden, schrieb die Erfinderin von Zauberlehrling Harry Potter, J. K. Rowling, auf Twitter. „Aber Millionen empfanden Zuneigung und Respekt für die Frau, die 70 Jahre lang ihre verfassungsmäßige Rolle ohne Klagen erfüllte.“ Die Queen habe sich wie ein roter Faden durch das Leben der meisten Briten gezogen. „Sie wurde zu einem dauerhaften, positiven Symbol für Großbritannien in der ganzen Welt.“

Pelé

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé hat der verstorbenen Queen Elizabeth II. seine Ehrerbietung erwiesen. „Ich bin ein großer Fan von Queen Elizabeth II., seit ich sie 1968 zum ersten Mal persönlich gesehen habe, als sie nach Brasilien kam, um unsere Liebe für den Fußball kennenzulernen und die Magie des vollen Maracanã(-Stadions) zu erleben“, hieß es in Veröffentlichungen auf den Kanälen Pelés in sozialen. „Ihr Tun hat Generationen geprägt. Dieses Vermächtnis wird für immer bleiben.

Papst Franziskus

„Ich schließe mich allen an, die um ihren Verlust trauern, indem ich für die ewige Ruhe der verstorbenen Königin bete und ihrem Leben des unermüdlichen Dienstes zum Wohle der Nation und des Commonwealth Respekt zolle.“

David Beckham

Die britische Fußballlegende David Beckham hat die gestorbene Königin Elizabeth II. für ihre Hingabe gelobt. „Bis zu ihren letzten Tagen diente sie ihrem Land mit Würde und Anmut“, schreibt Beckham auf Instagram. Die Queen habe mit ihrer Führung inspiriert und in schweren Zeiten Trost gespendet. „Wie am Boden zerstört wir uns alle heute fühlen, zeigt, was sie den Menschen in diesem Land und auf der ganzen Welt bedeutet hat.“

Sarah Ferguson

Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. hat ihre frühere Schwiegertochter Sarah Ferguson sie als „fantastischste Schwiegermutter und Freundin“ gewürdigt. „Ich werde immer dankbar sein für die Großzügigkeit, die sie mir gezeigt hat, indem sie mir eng verbunden blieb auch nach meiner Scheidung“, schreibt Ferguson bei Twitter.

Die Nachricht vom Tod der Queen habe ihr Herz gebrochen. „Sie hinterlässt ein außerordentliches Erbe: Das fantastischste Beispiel von Pflicht und Einsatz und Standhaftigkeit und eine anhaltende stabilisierende Präsenz als unser Staatsoberhaupt mehr als 70 Jahre lang.“

Helen Mirren

Die britische Schauspielerin Helen Mirren hat die gestorbene Queen Elizabeth II. als „Inbegriff des Adels“ gewürdigt. „Ich bin stolz, elisabethanisch zu sein“, schreibt Mirren bei Instagram. „Wir trauern um eine Frau, die mit oder ohne Krone, der Inbegriff des Adels war.“ Mirren hatte in dem 2006 erschienenen Film „The Queen“ die Rolle der Königin Elizabeth II. gespielt und war dafür mit einem Oscar ausgezeichnet worden.

Daniel Craig

James-Bond-Darsteller Daniel Craig hat „tief traurig“ auf den Tod von Queen Elizabeth II. reagiert. „Meine Gedanken sind bei der königlichen Familie, bei denen, die sie liebte, und bei all jenen, die sie liebten“, schreibt der 54-Jährige, der in „No Time To Die“ („Keine Zeit zu sterben“) zum letzten Mal als Geheimagent im Dienste Ihrer Majestät auftrat. „Sie hinterlässt ein unvergleichliches Vermächtnis und wird sehr vermisst werden.“

Mick Jagger

Mit persönlichen Worten hat der britische Musiker Mick Jagger der verstorbenen Queen Elizabeth II. gedacht. „Mein ganzes Leben lang war ihre Hoheit, Königin Elizabeth II., immer da“, schreibt der Frontmann der Rolling Stones am Donnerstag auf Twitter. „Ich erinnere mich, dass ich in meiner Kindheit die Höhepunkte ihrer Hochzeit im Fernsehen geschaut habe. Ich erinnere mich an sie als eine schöne junge Frau, bis hin zur sehr geliebten Großmutter der Nation.“ Den Mitgliedern der Königsfamilie spricht Jagger, der 2003 von Prinz Charles zum Ritter geschlagen wurde, sein „tiefstes Beileid“ aus.

Barack und Michele Obama

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle Obama haben die engagierte Führung und das politische Vermächtnis der Queen gewürdigt. „Sie hörte gut zu, dachte strategisch und war für beachtliche diplomatische Erfolge verantwortlich. Und doch trug sie ihre hohen Titel mit einer gewissen Leichtigkeit“, schreiben die Obamas in einem Statement zum Tod der britische Königin. Königin Elizabeth II. habe die Welt in ihren Bann gezogen, ihre lange Regierungszeit sei von „Anmut, Eleganz und einer unermüdlichen Arbeitsmoral geprägt“ gewesen.

Elton John

Der britische Musiker Elton John hat sich angesichts des Todes der britischen Königin Elizabeth II. „zutiefst traurig“ gezeigt. „Queen Elizabeth war ein großer Teil meines Lebens von der Kindheit bis heute und ich werde sie sehr vermissen“, schreibt der Musiker auf Twitter. „Sie hatte eine inspirierende Präsenz und hat das Land mit Anmut, Anstand und einer ehrlichen mitfühlenden Wärme durch einige unserer größten und dunkelsten Momente geführt.“

Paddington Bär

Die Queen ist tot und auch an der beliebten britischen Kinderbuchfigur Paddington Bär geht das nicht spurlos vorüber. Genauer gesagt am offiziellen Twitteraccount „@paddingtonbear“. Dort hieß es am Donnerstag nach Bekanntwerden des Todes der Monarchin: „Danke für alles, Madam“ („Thank you Ma’am, for everything“). Der Tweet wurde in kürzester Zeit tausendfach geteilt und geliked.