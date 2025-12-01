Elias Huber ist wieder fit: Comeback als Lichtblick bei bitterer HBW-Niederlage

Trotz aller Enttäuschung über die bittere Niederlage in Dormagen gab es für den HBW Balingen-Weilstetten eine gute Nachricht: Elias Huber ist nach Verletzungspause zurück.
Als HBW-Coach Matti Flohr in der 52. Minute zu seiner dritten und letzten Auszeit griff, schien das Spiel beim Stand von 27:23 für die Gastgeber schon fast entschieden. Seine Ansage an die Mannschaft – „Jungs, wir haben noch genügend Zeit! Glaubt daran! Wir holen uns das Ding noch! – wirkte schon fast wie Zweckoptimismus. Zu viel ging in den Minuten zuvor schief.