15 Das Ballett "No Names" der Katzenzunft erhielt viel Beifall für seine Dabietung. Foto: Ziechaus

Das war wieder ein Dorffest "uff’m Hardt" nach Wunsch der vielen Besucher: Sonne, ein milder Abend, Musik, Tanz, Spiele und viele gut gelaunte Besucher bei bestens vorbereiteten Vereinen.















Hardt - Schon beim Fassanstich war der Minimal-Einsatz des Bürgermeister-Duos aus Vandoncourt und Hardt treffsicher und kontrolliert überschäumend, so dass das Bier nur die Krüge füllte.

Daniela Haberstroh von der Gemeinde Hardt, die das Fest organsiert hatte, und Bürgermeister Michael Moosmann hatten bei ihrer Dorffest-Premiere mit den Vereinen beste Arbeit geleistet und der Musikverein stimmte dazu die Eigenkomposition, das "Hardter Lied" unter Klaus Lamprecht an.

100 Friedenstauben starten

Zum Auftakt flogen 100 Friedenstauben vom Taubensportverein auf mit dem Wunsch für ein friedliches Fest von unten, wenn schon oben einer Krieg treibt. Dann gab die "Concordia" das Motto an mit "Don’t Stop me Now" und das Fest war nicht mehr zu stoppen, wie auch Gemeinderäte und Vereinsvertreter bei ihrem Rundgang.

Große Auswahl an Speisen und Getränken

Zwar tönte aus der Party Area "ohne Simone geht das Licht aus" aber es blieb hell genug, dass die Gäste ihre Ziele bei den Vereinen fanden. Bei Kaffee und Kuchen und später zu wahlweise Pizza, Schupfnudeln, Lachs, Kebab, Pfännle und Spare Rips blieb kein Gourmet-Wunsch unerfüllt.

Ballette und Voltigierer

Auch die Lust auf Spaß bei Musik, Tanz, Akrobatik, Theater und natürlich der Durst wurden vielfältig und mehrfach gestillt. Die Voltigier-Show hielt die Spannung, wie auch die Ballette der Katzenzunft, während die Cheerleader der Athleten behaupteten, besser allein zu sein ("Better off Alone").

Bands freuen sich über Auftritt

Die "Boneshakers" aus Hardt wollten wenigstens für einen Tag Helden sein und die "Old News" feierten mit "Lady Madonna" den "Summer of 69". Beide Bands freuten sich, nach zweijähriger Pause wieder spielen zu können und damit trafen sie auch voll die Wunschliste der Gäste vor der Bühne und in den Vereinsgärten.