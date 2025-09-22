Elfter Verhandlungstag: Vater im Block-Prozess: Kinder haben Ängste und Alpträume

1 Der Vater schildert vor Gericht die Folgen der Entführung für seine Familie. Foto: Christian Charisius/dpa-Pool/dpa Die beiden Kinder wurden an Silvester 2023/24 entführt. Der Ex-Mann von Christina Block schildert im Prozess vor dem Hamburger Landgericht die psychischen Folgen für seine Kinder.







Hamburg - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder aus Dänemark hat der Vater Stephan Hensel (51) die Folgen der Silvesternacht 2023/24 für seine Familie geschildert. Die Kinder hätten seither Angstzustände und Alpträume, sagte der Nebenkläger vor dem Landgericht. "Die Kinder haben Probleme mit dem Rausgehen." Das sei vor allem in der dunklen Jahreszeit so. Für die ganze Familie sei noch keine Normalität eingetreten. Die Kinder seien aus Sicherheitsgründen in der Schule nicht unter ihrem richtigen Namen angemeldet.